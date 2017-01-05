В Академическом национальном драматическом театре состоялся показ праздничного спектакля

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре успешно завершились празднования Нового года и праздничный спектакль.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, ежедневно проводились по 4 сеанса.

В рамках празднования Нового года была продемонстрирована сказка-спектакль "Страна льдов". Автором спектакля является Анар Садыгов, постановка - режиссера Алифа Джахангирли.

Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Мехрибан Ханларова, Альвида Джафаров, Шалала Шахвялядгызы, Севиндж Алиева, Эльхан Гулиев, актеры Джумшуд Зейналов, Рашад Бахтияров, Рада Насибова, Хадиджа Новрузлу, Рамин Шихалиев, Вусал Мустафаев, Матлаб Абдуллаев, Диляра Назарова, Илаха Гасанова, Махсати Тахирзаде и Фируза Балаева.

Сказка завершается победой добра над злом.