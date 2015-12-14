​У могилы Рашида Бейбутова состоялась церемония почтения памяти певца

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня известному азербайджанскому певцу, народному артисту СССР Рашиду Бейбутову исполнилось бы 100 лет.

Как сообщает Report, по этому случаю у могилы певца в Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти.

На мероприятии принимали участие замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный артист Мубариз Тагиев, коллеги и члены семьи Рашида Бейбутова.

Выступивший на мероприятии А.Велиев заявил, что приуроченные к 100-летию Р.Бейбутова юбилейные мероприятия будут продолжены и в 2016 году.

По его словам, на следующий год запланирован Музыкальный фестиваль имени Рашида Бейбутова.

Выступившая председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде сказала, что Р.Бейбутов живет в памяти людей: "Жизнь настоящего мастера продолжается и после его смерти. Он живет вечно".

Дочь великого певца, заслуженная артистка Рашида Бейбутова выразила надежду на то, что юбилейные мероприятия пройдут на высоком уровне: "Юбилей моего отца отметят в Израиле, различных российских городах, Турции. В Баку ему поставят памятник".

Отметим, что 18 марта этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Рашида Бейбутова. Торжественный юбилейный вечер состоится во Дворце Гейдара Алиева.