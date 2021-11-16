В Баку состоялось открытие фестиваля латвийских анимационных фильмов

В Баку состоялось открытие первого фестиваля латвийских анимационных фильмов "Маленькая нация - большая анимация".

В Баку состоялось открытие первого фестиваля латвийских анимационных фильмов "Маленькая нация - большая анимация".

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Латвии в Азербайджане.

Гостем фестиваля стал известный латвийский режиссер анимационных фильмов Владимир Лещев, который также даст мастер-класс в Баку.

Фестиваль латвийских анимационных фильмов продлится до 21 ноября, каждый день будет представлено по два сеанса. На фестивале будут показаны следующие фильмы Владимира Лещева: "День электрика", "В ожидании Нового года", "Дождливые дни" и "Крылья и весла".

Латвия известна во всем мире своим визуальным стилем повествования и создателями анимации.

Владимир Лещев учился у знаменитого польского аниматора Петра Думалы, первые фильмы создавал в Швеции, работал в Японии.