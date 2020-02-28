Смитсоновский институт открыл бесплатный доступ к миллионам исторических фотографий

Впервые за 174 года своего существования Смитсоновский институт – крупнейший в мире музейный, образовательный и исследовательский комплекс – открыл доступ к 2,8 млн цифровых изображений с высоким разрешением из своих коллекций для бесплатного скачивания и использования.

Как сообщает Report, это означает, что люди во всем мире смогут использовать любое из этих двух- и трехмерных изображений в своих творческих целях.

Фото самолета Lockheed Vega 5B, на котором летала американский авиатор Амелия Эрхарт

Бесплатное использование произведений искусства и литературы по истечении определенного периода времени является основным принципом закона США об авторском праве, который обеспечивает баланс между правом авторов получать оплату за свою работу и сохранением культурных артефактов для будущих поколений.

Одни из миллионов изображений в свободном доступе: слева-направо: Гарриет Табмен (Национальный музей истории и культуры афроамериканцев); “Смерть Клеопатры” Эдмонии Льюис (Смитсоновский музей американского искусства); портрет Джорджа Вашингтона авторства Лансдауна (Национальная портретная галерея)

Смитсоновский институт — научно-исследовательский и образовательный институт в США и принадлежащий ему комплекс музеев. Основан 10 августа 1846 года актом Конгресса США и официально считается государственным учреждением, финансируется правительством США, частными жертвователями, а также за счёт издательской и коммерческой деятельности.

Своё название институт получил в честь английского учёного Джеймса Смитсона, умершего бездетным и завещавшего всё своё состояние на "основание учреждения в США, которое будет служить развитию и распространению знаний".

Ежегодно около 30 миллионов людей бесплатно посещают учреждения института. Его годовой бюджет составляет около 1,2 миллиарда долларов, причем две трети составляют ежегодные федеральные ассигнования.