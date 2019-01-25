Ритм-группа "Натиг" примет участие в международном фестивале в Индии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Ритм-группа "Натиг" представит Азербайджан на Удайпурском международном музыкальном фестивале в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, на организуемом в этом году в 4-й раз фестивале примут участие представители более 20 стран.

Среди них Испания, Италия, Франция, Куба, Бразилия, Индия и др.

В мероприятии, которое состоится 15-17 февраля, примут участие более 150 известных деятелей искусства. Они исполнят произведения в различных жанрах.

Организатор мероприятия Санджеев Бхаргава отметил, что в этом году зрители фестиваля станут участниками незабываемого мероприятия: "Музыка способна собрать воедино культуры, народы и людей. Зрители смогут увидеть в одном месте таланты из более чем 20 стран, такие как Вибха Сараф (Индия), Албалуна (Португалия), La Dame Blanche (Куба-Франция), ритм-группа "Натиг" (Азербайджан), Els Catarres (Каталония, Испания)".