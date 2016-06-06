​Рамиз Фаталиев удостоен ордена "Шохрат" и почетного звания "Народный артист"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рамиза Фаталиева орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры Рамиз Мамедали оглу Фаталиев награжден орденом "Шохрат".

Другим распоряжением президента, за многолетнюю плодотворную деятельность в области кинематографии в Азербайджанской Республике Рамизу Мамедали оглу Фаталиеву присвоено почетное звание "Народный артист".

Отметим, что завтра Р.Фаталиеву исполняется 70 лет.