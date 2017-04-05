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    Обнародована программа международного фестиваля Мстислава Ростроповича

    В концерте прозвучат произведения П. И. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и И. Стравинского

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Баку 23-27 апреля состоится IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе дворца им. Гейдара Алиева.

    В фестивале, организуемом Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и туризма и Фондом Мстислава Ростроповича, примут участие всемирно известные музыканты и коллективы.

    В рамках фестиваля 26-27 апреля во Дворце Гейдара Алиева выступит заслуженный коллектив России Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр. Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является народный артист СССР Юрий Темирканов. 26 апреля солистом концерта станет Вадим Руденко (фортепиано), а 27 апреля в день торжественного закрытия фестиваля - Сергей Догадин.

    В концерте прозвучат произведения П. И. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и И. Стравинского.

    Стоимость билетов на концерты, которые будут начинаться в 19:00, составляет 10-40 манатов.

    Билеты можно приобрести на сайте www.iticket.az, в кассах города и центре ASAN Xidmet. 

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