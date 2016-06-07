Начались съемки фильма "Киоск"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Начались съемки художественного фильма "Киоск".

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", картина снимается при поддержке министерства культуры и туризма.

Полнометражный фильм в жанре романтической комедии повествует о любви азербайджанца Азера и грузинки Лейлы, которые на войне потеряли свои земли, дома и родных.

Автор сценария фильма - Имир Мамедли и Мирсадыг Агазаде, режиссер-постановщик - Мирсадыг Агазаде, операторы-постановщики - Эльхан Рустамов и Руслан Агазаде, художник-постановщик - Азиз Мамедов, композитор - Рауф Алиев, исполнительный продюсер - Азер Гулиев, продюсер - Мушфиг Гатамов.

Главные роли в фильме исполняют Санан Аллаз, Нини Иашвили, Заза Асанашвили, Камран Шахмардан и другие.