Мастер рок-н-ролла Леон Расселл умер на 74-м году жизни - ВИДЕО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Один из самых прославленных в мире мастеров рок-н-ролла и буги-вуги Леон Расселл скончался в воскресенье в столице американского штата Теннесси городе Нэшвилл в возрасте 74 лет.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Independent.

"Его жена (вдова) сказала, что он ушел из жизни во сне", - сообщило издание со ссылкой на информацию, размещенную на личном сайте музыканта.

Расселл был знаменитым композитором, певцом и пианистом, чья музыка была пронизана удивительным синтезом музыки в стиле госпел, блюза, буги-вуги, рок-н-ролла, южного рока и кантри.

Леон Рассел получил всемирное признание в кругах мировой элиты рок-н-ролла после выхода сингла "A Song for You" (1971) и альбома Carney (1972). В разное время музыкант сотрудничал с такими исполнителями как Джо Кокер, Эрик Клэптон, Мик Джаггер, Ринго Старр и Боб Дилан. В 1977 году он получил "Грэмми" за композицию This Masquerade. Последняя пластинка Леона Рассела The Union вышла в 2010 году, несколько песен для нее были написаны в соавторстве с Элтоном Джоном, который всегда называл Рассела своим кумиром, и поэтом Берни Топином.