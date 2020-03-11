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"Друг Магомаева" Александр Нестеров о съемках сериала в Баку

"Друг Магомаева" Александр Нестеров о съемках сериала в Баку

© Первый

Российский актер Александр Нестеров рассказал о съемках сериала "Магомаев" в Баку. 

Как сообщает Report со ссылкой на ndn.info, актер Александр Нестеров сыграл в сериале друга всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева - азербайджанского пианиста Чингиза Садыхова.

"Действительно, несколько месяцев проект снимали в Баку. И мне кажется, Азербайджан и Баку в частности - это некое место силы в плане кухни", - рассказал Нестеров, комментируя вопрос о том, чем угощали съемочную группу в Баку. 

"В Азербайджане всегда есть свежие и качественные овощи, и самое прекрасное - это бакинские помидоры, о которых многие слышали, но не все пробовали. И в ресторанах, и на съемочной площадке кормили нас замечательно - Милош Бикович не даст соврать. И я очень благодарен съемочной группе за то, что в этом плане о нас очень хорошо позаботились, с теплотой - а это сейчас бывает не часто", - сказал актер. 

Премьера сериала "Магомаев" состоялась на российском Первом канале 9 марта.

В сериале режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов рассказывают историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Татьяны Синявской.

В роли М.Магомаева снялся российский актер Милош Бикович. Роли также исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Супруга известного композитора и певца Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, которые проходили в Баку, Зеленограде и Москве.

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