Презентован трейлер фильма "Магомаев" - ВИДЕО

Презентован трейлер художественного фильма "Магомаев", посвященного жизни и деятельности всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, сообщает Report.

В сериале режиссеры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов расскажут историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Татьяны Синявской.

В роли М.Магомаева снялся российский актер Милош Бикович.

Роли также исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

Супруга известного композитора и певца Тамара Синявская выступила в качестве консультанта на съемках сериала, которые проходили в Баку, Зеленограде и Москве.

Отметим, что российский "Первый канал" анонсировал премьеру сериала в ближайшее время.