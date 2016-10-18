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    Азербайджанский симфонический оркестр выступит в Москве с премьерой

    2-8 ноября в Концертном зале имени П.И.Чайковского и Камерном филармоническом зале состоится фестиваль Другое пространство

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 2-8 ноября в Москве в Концертном  зале имени П.И.Чайковского и Камерном филармоническом зале состоится очередной фестиваль "Другое пространство".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на фестивале выступят Государственный академический симфонический оркестр России и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова.

    Отмечается, что азербайджанские исполнители классической музыки представят на мероприятии зрителю две российские премьеры - Симфонию Берио и "Группу" Штокхаузена.

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