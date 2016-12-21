Азербайджанские фильмы будут продемонстрированы на международном фестивале в Болгарии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские фильмы получили приглашение на международный фестиваль фильмов "София МЕНАР" в Болгарии.

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", это короткометражные фильмы "Qonşu qadın" ("Соседская женщина"), "Kədərim" ("Моя печаль"), "Yuxarıda və aşağıda" ("Наверху и внизу") и "Dmitrov küçəsi 86" ("Улица Дмитрова, 86"), входящие в киноальманах "4.1 Şəhər Motivləri" ("4.1 Городские мотивы").

Фестиваль состоится 12-29 января в Софии.

Фестиваль предлагает новые фильмы европейским зрителям и знакомит их с культурой и традициями исламского мира, отраженных в творчестве кинематографистов.

Фильмы сняты при поддержке министерства культуры и туризма. Международная премьера киноальманаха состоялась в программе "Фокус" в Германии.