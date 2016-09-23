Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Американская музыкальная группа "Матуто" выступила с концертом в Баку.

Как сообщает Report, концерт состоялся в рамках программы "Послы американской музыки" посольства США в Азербайджане.

Сообщается, что визит группы "Матуто", которая впервые выступает в Азербайджане, внесет вклад в укрепление межкультурных отношений между США и Азербайджаном.

Наряду с Баку планируются гастроли группы в Исмаиллы, Мингячевир и Гянджу, во время которых пройдут концерты группы, организованы мастер-классы для местных музыкантов. Музыкальная группа за предстоящие две недели выступит с шестью концертными программами в Азербайджане.

Вход на концерты бесплатный.

Отметим, что группа стала популярной после выступления на Международной музыкальной конференции "Вомекс" в Копенгагене в 2011 году. Помимо этого, по линии "Послы американской музыки" Госдепартамента США в 2012 году группа выступала с концертными программами в Западной Европе, Северо-восточной Бразилии и Восточной Европе.

Музыка группы Матуто всецело построена на танцах.