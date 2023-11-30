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Зекерия Чошту: За последние 20 лет Турция создала мощную технологическую экосистему

Зекерия Чошту: За последние 20 лет Турция создала мощную технологическую экосистему За последние 20 лет Турции удалось создать очень успешную, хорошо развитую технологическую экосистему.
Инфраструктура
30 ноября 2023 г. 14:39
Зекерия Чошту: За последние 20 лет Турция создала мощную технологическую экосистему

За последние 20 лет Турции удалось создать очень успешную, хорошо развитую технологическую экосистему.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции Зекерия Чошту на проходящем сегодня в Баку инновационном саммите Inmerge.

"За прошедший период в Турции было построено более 100 технопарков, созданы тысячи стартапов и технологических компаний. Благодаря этим шагам страна сегодня имеет сильную технологическую экосистему", - сказал Чошту.

Чошту отметил, что правительство планирует в будущем достичь лучших результатов в данной сфере.

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Версия на английском языке Deputy minister: Türkiye has created strong technological system over past 20 years
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir müavini: "Türkiyə son 20 ildə güclü texnoloji sistem yaradıb"

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