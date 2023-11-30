Зекерия Чошту: За последние 20 лет Турция создала мощную технологическую экосистему

За последние 20 лет Турции удалось создать очень успешную, хорошо развитую технологическую экосистему.

За последние 20 лет Турции удалось создать очень успешную, хорошо развитую технологическую экосистему.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции Зекерия Чошту на проходящем сегодня в Баку инновационном саммите Inmerge.

"За прошедший период в Турции было построено более 100 технопарков, созданы тысячи стартапов и технологических компаний. Благодаря этим шагам страна сегодня имеет сильную технологическую экосистему", - сказал Чошту.

Чошту отметил, что правительство планирует в будущем достичь лучших результатов в данной сфере.