Зекерия Чошту: За последние 20 лет Турция создала мощную технологическую экосистему

За последние 20 лет Турции удалось создать очень успешную, хорошо развитую технологическую экосистему.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции Зекерия Чошту на проходящем сегодня в Баку инновационном саммите Inmerge.
"За прошедший период в Турции было построено более 100 технопарков, созданы тысячи стартапов и технологических компаний. Благодаря этим шагам страна сегодня имеет сильную технологическую экосистему", - сказал Чошту.
Чошту отметил, что правительство планирует в будущем достичь лучших результатов в данной сфере.