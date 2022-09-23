Завтра в Азербайджане пройдет продажа льготных квартир

Завтра в 15:00 состоится продажа 815 квартир в Ясамальском жилом комплексе (2-ой этап), расположенном по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6.

Завтра в 15:00 состоится продажа 815 квартир в Ясамальском жилом комплексе (2-ой этап), расположенном по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, 6.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности, Государственного агентства жилищного строительства (MIDA) и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət).

В заявлении говорится, что во время продажи квартир 15 сентября этого года на систему "Льготное жилье" были осуществлены кибератаки с 47 IP-адресов из 11 стран.