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    Зампред MİDA Садиг Садыгов исполняет обязанности председателя

    Замдиректор будет возглавлять агентство до назначения нового директора

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Исполнение обязанностей председателя правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) поручено зампреду правления Садигу Садыгову.

    По полученной Report информации, он будет возглавлять агентство до назначения нового председателя.

    Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля председатель MİDA Самир Нуриев был освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Госкомитета по архитектуре и градостроительству. 

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