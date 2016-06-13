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    ​Закрыты некоторые улицы Баку

    В связи с предстоящими соревнованиями Формула-1 на определенных участках дорог столицы перекрыто движение

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на некоторых улицах Баку наблюдается плотный транспортный поток. На центральных улицах Баку ограничено движение в связи с предстоящими на этой неделе соревнованиями "Формула-1".

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального развития транспортом.

    Так, движение автомобилей перекрыто на пр. Бюльбюля (напротив м. "Сахиль"), пересечении пр. Азадлыг с ул. Узеира Гаджибекова, пересечении ул. З.Алиевой с ул. Самеда Вургуна, а также пр. Нефтчиляр с ул. Азиза Алиева (в направлении ворот "Гоша Гала").

    В то же время на проспекте Микаила Гусейнова (в направлении центра, альтернативная дорога - в направлении Государственной морской администрации), Банагадинском шоссе и пр. Зии Бунъядова (в обоих направлениях) отмечается плотное движение транспортных средств. 

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