​Закрыты некоторые улицы Баку

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на некоторых улицах Баку наблюдается плотный транспортный поток. На центральных улицах Баку ограничено движение в связи с предстоящими на этой неделе соревнованиями "Формула-1".

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального развития транспортом.

Так, движение автомобилей перекрыто на пр. Бюльбюля (напротив м. "Сахиль"), пересечении пр. Азадлыг с ул. Узеира Гаджибекова, пересечении ул. З.Алиевой с ул. Самеда Вургуна, а также пр. Нефтчиляр с ул. Азиза Алиева (в направлении ворот "Гоша Гала").

В то же время на проспекте Микаила Гусейнова (в направлении центра, альтернативная дорога - в направлении Государственной морской администрации), Банагадинском шоссе и пр. Зии Бунъядова (в обоих направлениях) отмечается плотное движение транспортных средств.