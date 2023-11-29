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Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование

Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование 18:20
Инфраструктура
29 ноября 2023 г. 18:56
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование

Во второй фазе Бакинского международного морского торгового порта на повестке дня стоит использование оборудования, работающего на электричестве.

Об этом сообщил Report начальник департамента операций ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт " Юджин Си (Eugene Seah).

"На втором этапе планируется использовать технологически эффективные инновации. В настоящее время краны в порту работают на электричестве. А в ближайшем будущем предполагается, что вилочные погрузчики, контейнеровозы и ряд других машин будут также с электроприводами. Это внесет “зеленый” вклад в усилия по сокращению выбросов углерода в атмосферу”, - сказал Ю. Си.

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Версия на английском языке Eugene Seah: Use of green energy-powered equipment in Port of Baku is on agenda
Версия на азербайджанском языке Yucin Si: "Bakı limanında "yaşıl" enerji ilə işləyən avadanlıqlardan istifadə gündəmdədir"

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