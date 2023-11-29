Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование

18:20

Во второй фазе Бакинского международного морского торгового порта на повестке дня стоит использование оборудования, работающего на электричестве.

Об этом сообщил Report начальник департамента операций ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт " Юджин Си (Eugene Seah).

"На втором этапе планируется использовать технологически эффективные инновации. В настоящее время краны в порту работают на электричестве. А в ближайшем будущем предполагается, что вилочные погрузчики, контейнеровозы и ряд других машин будут также с электроприводами. Это внесет “зеленый” вклад в усилия по сокращению выбросов углерода в атмосферу”, - сказал Ю. Си.