Выявлены новые дефекты в самолетах 787 Dreamliner

Американский концерн Boeing Co. выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner

Американский концерн Boeing Co. выявил новые дефекты в самолетах линейки 787 Dreamliner.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Boeing столкнулся с новым дефектом самолетов модели 787 Dreamliner… Проблема заключается в том, что некоторые титановые части самолетов модели 787, построенных за последние три года, оказались слабее, чем они должны быть", - говорится в сообщении газеты.

Представитель Boeing сообщил газете, что компания добивается прогресса в улучшении производства и повышает собственные стандарты, несмотря на перебои в работе.