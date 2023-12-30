Все станции Бакинского метро будут охвачены сетью мобильной связи

В следующем году все станции ЗАО "Бакинский Метрополитен" будут полностью охвачены сетью мобильной связи.

В следующем году все станции ЗАО "Бакинский метрополитен" будут полностью охвачены сетью мобильной связи.

Об этом сообщил Report начальник службы сигнализации и связи ЗАО Эльчин Мамедов.

По его словам, в следующем году сеть мобильной связи будет доступна и на станции "Ходжасан".

"В настоящее время сетью мобильной связи охвачены все станции, за исключением открытой недавно станции "Ходжасан". Здесь сеть ловит только в надземной части. Работы планируется завершить в 2024 году, после чего сетью будут охвачены тоннель и подземная часть станции. Таким образом, на всех станциях метро можно будет пользоваться бесперебойной мобильной связью", - отметил сотрудник метрополитена.