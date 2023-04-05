О нас

Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена

Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена В соответствии с предпандемическим периодом, по решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, в период особого карантинного режима в стране были проведены изменения расписании поездов Красной и Зеленой ветки Бакинского метрополитена (За исключени
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 16:16
Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена

В Азербайджане были внесены изменения в расписание движения поездов по красной и зеленой ветке Бакинского метрополитена (за исключением направления "Джафар Джаббарлы-Хатаи").

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В будние дни (с 07:00-10:00 утром и 17:00-20:00 вечером) интервал движения поездов на участке "Ази Асланов-28 мая" установлен в 2 минуты.

В другое время в будние дни движение поездов на этом участке будет регулироваться в основном с интервалом 2,5 минуты.

В свою очередь, интервал движения поездов от станции "28 мая" в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в 2 раза больше.

Расписание движение в направлении станции "Бакмил" также изменено и размещено на официальном сайте Бакинского метрополитена (http://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qatarların hərəkət qrafikinə dəyişikliklər edilib

Самое важное

В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi