Внесены изменения в расписание движения поездов Бакинского метрополитена

В соответствии с предпандемическим периодом, по решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, в период особого карантинного режима в стране были проведены изменения расписании поездов Красной и Зеленой ветки Бакинского метрополитена (За исключени

В Азербайджане были внесены изменения в расписание движения поездов по красной и зеленой ветке Бакинского метрополитена (за исключением направления "Джафар Джаббарлы-Хатаи").

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В будние дни (с 07:00-10:00 утром и 17:00-20:00 вечером) интервал движения поездов на участке "Ази Асланов-28 мая" установлен в 2 минуты.

В другое время в будние дни движение поездов на этом участке будет регулироваться в основном с интервалом 2,5 минуты.

В свою очередь, интервал движения поездов от станции "28 мая" в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в 2 раза больше.