В Сальяне на строительство дороги выделено 4,2 миллиона манатов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Арбатан-Марышлы-Сеидсадыглы-Гуйчу Сальянского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Арбатан-Марышлы-Сеидсадыглы-Гуйчу, соединяющей 4 населенных пункта с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,2 миллиона манатов.