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В пригородные села и поселки Баку пустят новые автобусы

В пригородные села и поселки Баку пустят новые автобусы В Баку пустят на линию новые 9-метровые автобусы.
Инфраструктура
30 октября 2021 г. 11:54
В пригородные села и поселки Баку пустят новые автобусы

В Баку пустят на линию новые 9-метровые автобусы.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он отметил, что 135 автобусов уже доставлены в Баку: "Несколько 9-метровых автобусов были протестированы на улицах бакинских поселков. Как только будут решены технические вопросы, автобусы пустят на линию".

По словам М.Агаева, 9-метровые автобусы помогут улучшить пассажироперевозки в пригородных бакинских селах и поселках: "Эти автобусы из-за габаритов более маневренны и поэтому больше подходят для дорог Бинагади, Маштаги, Раманы, Забрата и близлежащих сел и поселков. Мы несколько раз тестировали 12-метровые автобусы. Но из-за своих размеров они имеют ограниченные возможности для движения в пригородах Баку и во многих сельских и поселковых районах. А у 9-метровых автобусов есть возможность маневра".

Улучшение пассажироперевозок в пригородных селах и поселках Баку осуществляется в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakıətrafı kənd və qəsəbələrə yeni avtobuslar xəttə buraxılacaq

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