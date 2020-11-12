В Карабахе предлагается создать малую Кремниевую долину

В Азербайджане звучат интересные предложения о создании различных структур на освобожденных от оккупации территориях.

В Азербайджане звучат интересные предложения о создании различных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж.

По его словам, среди предложений - перевод Национальной консерватории в Шушу, организация Меджлиси-унс имени Натаван, создание малой Кремниевой долины, стартапов, создание художественных композиций "Каман" и пр.

"Наряду с этим, есть предложения по созданию в Карабахе государственного университета, свободной экономической зоны, реализации проектов “Воссоздаем Карабах”, “Тысяча белых крыш”, создание бюстов героев Карабаха за последние 100 лет, факелов свободы на освобожденных от оккупации высотах. Кроме того, предлагается создание Международного центра трансплантации в Ханкенди, открытию авиарейсов из Ходжалы в Кахраманмараш и Тебриз, созданию Кяльбаджарского центра зимнего туризма, совместного предприятия по производству БПЛА в Карабахе с Азербайджаном, Турцией и Израилем", - добавил З.Орудж.