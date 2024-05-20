В Институте метрологии число новых лабораторий достигнет 20

До 2026 года в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) планируется открыть 20 новых лабораторий.

До 2026 года в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) планируется открыть 20 новых лабораторий.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на Национальном метрологическом форуме.

По его словам, в рамках взаимного сотрудничества с Национальным институтом метрологии (TÜBİTAK UME) Совета по научно-техническим исследованиям Турции будет создано 12 национальных эталонных лабораторий, которые на начальном этапе будут обслуживать сферу строительства, транспорта, военной промышленности, здравоохранения и производства.