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В Институте метрологии число новых лабораторий достигнет 20

В Институте метрологии число новых лабораторий достигнет 20 До 2026 года в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) планируется открыть 20 новых лабораторий.
Инфраструктура
20 мая 2024 г. 12:01
В Институте метрологии число новых лабораторий достигнет 20

До 2026 года в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) планируется открыть 20 новых лабораторий.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на Национальном метрологическом форуме.

По его словам, в рамках взаимного сотрудничества с Национальным институтом метрологии (TÜBİTAK UME) Совета по научно-техническим исследованиям Турции будет создано 12 национальных эталонных лабораторий, которые на начальном этапе будут обслуживать сферу строительства, транспорта, военной промышленности, здравоохранения и производства.

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Версия на азербайджанском языке Metrologiya İnstitutunda yeni yaradılan laboratoriyaların sayı 20-yə çatdırılacaq

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