В Институте метрологии число новых лабораторий достигнет 20

До 2026 года в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) планируется открыть 20 новых лабораторий.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на Национальном метрологическом форуме.
По его словам, в рамках взаимного сотрудничества с Национальным институтом метрологии (TÜBİTAK UME) Совета по научно-техническим исследованиям Турции будет создано 12 национальных эталонных лабораторий, которые на начальном этапе будут обслуживать сферу строительства, транспорта, военной промышленности, здравоохранения и производства.