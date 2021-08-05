В Государственной службе автомобильного транспорта новое назначение

Назначен новый замглавы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Назначен новый замглавы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГСАТ, им стал Анар Рзаев.

А.Рзаев родился в 1973 году в Баку, окончил факультет права и социальных наук Университета Хазар, в 1994-1995 годах учился в колледже Ютика Сиракузского университета штата Нью-Йорк, США.

До назначения работал на руководящих должностях в различных транспортных компаниях. В 2020 году распоряжением президента страны был награжден медалью "Терегги".