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В Государственной службе автомобильного транспорта новое назначение

В Государственной службе автомобильного транспорта новое назначение Назначен новый замглавы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Инфраструктура
5 августа 2021 г. 10:16
В Государственной службе автомобильного транспорта новое назначение

Назначен новый замглавы Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГСАТ, им стал Анар Рзаев.

А.Рзаев родился в 1973 году в Баку, окончил факультет права и социальных наук Университета Хазар, в 1994-1995 годах учился в колледже Ютика Сиракузского университета штата Нью-Йорк, США.

До назначения работал на руководящих должностях в различных транспортных компаниях. В 2020 году распоряжением президента страны был награжден медалью "Терегги".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə yeni rəis müavini təyin edilib

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