​В Гонконге пройдет международный саммит "Один пояс - один путь"

В Гонконге (Китай) пройдет международный саммит "Один пояс - один путь".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, саммит состоится 11-12 сентября.

Последний форум в рамках проекта "Один пояс - один путь" был проведен 26 апреля в Пекине.

В 2013 году Китайская Народная Республика объявила о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь", направленной на создание инфраструктуры и построение отношений между евразийскими странами. Стратегия предусматривает два основных направления развития - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь". Речь идет о создании торгового коридора для прямых грузоперевозок с Востока на Запад. Азербайджан стал первой страной в регионе Южного Кавказа, поддержавшей инициативу Китая.