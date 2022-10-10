В Баку завершен ремонт на улице Магеррама Сеидова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт одной из основных дорог поселка Сахиль Гарадагского района города Баку - улицы Магеррама Сеидова протяженностью 3 200 метров.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт одной из основных дорог поселка Сахиль Гарадагского района города Баку - улицы Магеррама Сеидова протяженностью 3 200 метров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство.

По информации, в рамках ремонта верхний слой старого асфальтобетонного покрытия улицы был фрезерован и вывезен, затем в необходимых местах были проведены работы по снятию непригодного грунта, профилированию улицы.

На территории выполнены работы по восстановлению существующих пешеходных дорожек, укладке новых тротуаров и нового асфальтобетонного покрытия.

В целом в текущем году в поселках Локбатан, Гызылдаш, Сахиль и Гобустан Гарадагского района ремонтируются улицы протяженностью 19,6 км.

Напомним, что в 2021 году в Гарадагском районе проведены ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 6,5 км.