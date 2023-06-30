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В Баку закроют туннель в направлении круга 20 января

В Баку закроют туннель в направлении круга 20 января 1 июля с 09:30 до 15:00 будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на улице Алы Мустафаева Насиминского района города Баку (только в направлении круга 20 января, на выходе из тоннеля).
Инфраструктура
30 июня 2023 г. 21:08
В Баку закроют туннель в направлении круга 20 января

2 июля с 09:30 до 15:00 будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на улице Алы Мустафаева Насиминского района города Баку (только в направлении круга 20 января, на выходе из тоннеля).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Водителей призывают быть внимательными при движении на данном участке в указанные часы, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков, установленных на территории.

"Мы приносим извинения гражданам за временные неудобства, которые могут возникнуть", - отмечают в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 Yanvar dairəsi istiqamətindəki tunel bağlanacaq

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