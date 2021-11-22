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В Баку время работы трех станций метро продлят на час в день игры "Карабаха"

В Баку время работы трех станций метро продлят на час в день игры "Карабаха" 25 ноября футбольный клуб "Карабах" проведет свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. В связи с поздним началом матча руководство клуба "Карабах" обратилось в ЗАО "Бакинский метрополитен" с просьбой об изменении режима работы с
Инфраструктура
22 ноября 2021 г. 14:52
В Баку время работы трех станций метро продлят на час в день игры Карабаха

25 ноября футбольный клуб "Карабах" проведет свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. В связи с поздним началом матча руководство клуба "Карабах" обратилось в ЗАО "Бакинский метрополитен" с просьбой об изменении режима работы столичного метро.

Об этом Report сообщили в Бакинском метрополитене.

В связи с этим станции метро "Гянджлик", "Нариман Нариманов" и "28 Мая", расположенные рядом с ареной, где будет проходить игра, будут открыты для пассажиров до 01:00 в ночь с 25 на 26 ноября.

Перед началом футбольного матча на станции "Гянджлик" будет введен усиленный режим работы. Меры предосторожности будут введены и на станции метро "Нариман Нариманов".

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 25-də metronun üç stansiyasının iş vaxtı bir saat uzadılacaq

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