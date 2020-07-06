В Баку вновь начали действовать экспресс-автобусы

Экспресс-линии M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 вновь открыты с сегодняшнего дня в связи с приостановкой пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене.

Экспресс-линии M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 вновь открыты с сегодняшнего дня в связи с приостановкой пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене.



Как передает Report, расписание автобусов на всех экспресс-линиях установлено с 07:00 до 20:00, как и прежде. Ежедневное расписание регулярных маршрутов остается неизменным. Автобусные интервалы как на регулярных, так и на экспресс-маршрутах будут скорректированы с учетом потока пассажиров.



В сложившейся эпидемиологической ситуации основной целью регулирования пассажирских перевозок является обеспечение перевозки граждан, работающих в сферах, которые считаются необходимыми для обеспечения жизнедеятельности (спецслужбы, продуктовые магазины и т.д.).



Пассажирам рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Медицинскую маску обязательно нужно использовать при поездках и на автобусных остановках, на территории обменных пунктов транспорта.

