В Баку самоубийца стал причиной возникновения пробки

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "В настоящее время на дорожной развязке Беюк Шор на проспекте Гейдара Алиева и в направлении города наблюдаются пробки".

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Пробка в основном наблюдается на участке от круга Атешгях на проспекте Гейдара Алиева до развязки Беюк Шор. Причиной возникновения пробки явилось то, что некто (имя и фамилия пока неизвестны) взобрался на путепровод с целью совершения суицида.