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    В Баку самоубийца стал причиной возникновения пробки

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "В настоящее время на дорожной развязке Беюк Шор на проспекте Гейдара Алиева и в направлении города наблюдаются пробки".

    Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

    Пробка в основном наблюдается на участке от круга Атешгях на проспекте Гейдара Алиева до развязки Беюк Шор. Причиной возникновения пробки явилось то, что некто (имя и фамилия пока неизвестны) взобрался на путепровод  с целью совершения суицида.

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