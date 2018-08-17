В Баку объявлен конкурс по шести маршрутным линиям

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс по регулярным маршрутным линиям 49, 50, 64, 136, 160 и 171. Об этом Report сообщили в БТА.

В сообщении говорится, что на основе обращений граждан по названным линиям был проведен анализ и выявлен ряд недостатков. Учитывая это, было принято решение о вынесении вышеуказанных маршрутных линий на конкурс. Цель заключается в повышении качества услуг пассажироперевозок по этим линиям.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в БТА.