В Баку еще один регулярный маршрут перешел на систему оплаты BakıKart

48% автобусов, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы, интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 590 тыс. пассажиров (33% от общего числа пассажиров).

48% автобусов, эксплуатируемых в маршрутной сети столицы, интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 590 тыс. пассажиров (33% от общего числа пассажиров).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В информации также говорится, что внедрение безналичной системы оплат полезно с точки зрения прозрачности оборота, увеличения налоговых платежей, оформления трудовых отношений, улучшения социального благосостояния водителей и других работников.

С завтрашнего дня в автобусах, курсирующих по маршрутной линии №64 (м/с "Нефтчиляр" – поселок Ени Гюнешли) плата за проезд также будет осуществляться по карте BakıKart. Таким образом в течение дня будет обеспечена комфортная перевозка более 13 тыс. пассажиров.

Для удобства пассажиров в поселке Ени Гюнешли будет установлено 5 терминалов для пополнения баланса BakıKart.

В соответствии с рабочим процессом другие маршрутные линии также будут поэтапно интегрированы в систему безналичной оплаты. Об этом будет сообщаться заранее.