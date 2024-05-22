В Баку будет проводиться регулярный мониторинг сейсмостойкости многоэтажных зданий

Разработан проект по регулярному мониторингу сейсмостойкости многоэтажных зданий в Баку.

Разработан проект по регулярному мониторингу сейсмостойкости многоэтажных зданий в Баку.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Научно-исследовательского центра сейсмической инженерии Азербайджанского университета архитектуры и строительства Азер Гасымзаде на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, страховые компании будут учитывать результаты мониторинга при страховании квартир в этих зданиях.

Гасымзаде отметил, что была проведена оценка зданий, имеющих высокий риск обрушения при землетрясениях, в частности, поврежденных во время последнего сильного землетрясения в 2000 году: "Выявлено, что 25% из них построены из железобетоных панелей, 70% - это каменные дома, а 5% - каменные дома сборной конструкции”.