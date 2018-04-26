В Азербайджане успешно завершен ремонт принадлежащего Туркменистану судна

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На судоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" произведен ремонт паромного судна "Беркарар", принадлежащего Морскому торговому флоту Республики Туркменистан.

Как сообщили Report в пресс-службе пароходства, ремонт выполнен в установленные сроки и на высоком уровне.

В ходе ремонта на заводе очищены и покрашены подводная и надводная части судна. Ремонтированы также оба главных двигателя, дизельные генераторы, 6 насосов судна "Беркарар". Выполнена полная наладка электрических систем в машинном отделении. Наряду с этим, выполнены работы по установке труб как в машинном отделении, так и на палубе.

После ремонта проведено тестовое испытание судна. Испытание завершилось успешно, судно уже передано собственнику.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" обладает мощнейшей судоремонтной базой в регионе. Судоремонтный завод "Бибиэйбат" и Судоремонтно-строительный завод "Зых" регулярно получают заказы из зарубежных стран.