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В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством

В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством В Азербайджане в случаях, когда необходимые для строительства объектов документы будет возможно получить от соответствующего государственного органа через информационную систему электронного правительства, эти документы не будут требоваться от заказчика.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 12:36
В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством

В Азербайджане в случаях, когда необходимые для строительства объектов документы будет возможно получить от соответствующего государственного органа через информационную систему электронного правительства, эти документы не будут требоваться от заказчика.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно документу, когда необходимые документы через информационную систему электронного правительства получить невозможно, они будут затребованы от соответствующего государственного органа или будут представлены заказчиком.

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