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В Азербайджане планируют построить железную дорогу Агдам-Агджабеди

В Азербайджане планируют построить железную дорогу Агдам-Агджабеди В будущем планируется строительство железнодорожной линии Агдам-Агджабеди и ее интеграция в железнодорожную линию Горадиз-Агбенд.
Инфраструктура
5 октября 2022 г. 14:21
В Азербайджане планируют построить железную дорогу Агдам-Агджабеди

Планируется строительство железнодорожной линии Агдам-Агджабеди и ее интеграция в железнодорожную линию Горадиз-Агбенд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме на тему “Цели устойчивого развития” и “Новая городская повестка дня как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период” в Агдаме.

Представитель комитета отметил, что технико-экономические показатели освобожденных территорий подготовлены соответствующими структурами.

"Мы разрабатываем генеральные планы районов, городов Карабаха и Восточного Зангезура. В целом разрабатываются генеральные и подробные планы освобожденных территорий", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Gələcəkdə Ağdamdan Ağcabədiyə dəmir yolu xəttinin çəkilişi nəzərdə tutulur

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