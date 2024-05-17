В Азербайджане готовятся документы по регистрации некоторых самостроев

В Азербайджане готовятся нормативно-правовые акты по классификации и регистрации документально неоформленных домов, построенных в советские годы и в первые годы независимости.

В Азербайджане готовятся нормативно-правовые акты по классификации и регистрации документально неоформленных домов, построенных в советские годы и в первые годы независимости.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Государственного кадастра и регистра недвижимости Госслужбы по вопросам имущества Эльшад Мамедов.

Он отметил, что подобный опыт есть в сфере регистрации нежилых объектов.

Мамедов отметил, что в соответствии с указом президента страны о создании электронного реестра и кадастровой информационной системы недвижимости будет создан соответствующий электронный портал.

"С его созданием регистрация документов перейдет в электронный формат. Электронный реестр предусматривает полную электронизацию всех видов операций", - сказал Э. Мамедов.