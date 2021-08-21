В Алятской СЭЗ завершается строительство ряда инфраструктуры

В свободной экономической зоне (СЭЗ) в поселке Алят Гарадагского района Баку завершается строительство общежития и офисного здания.
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Обе постройки предназначены для временного проживания и работы сотрудников экономической зоны. Проектирование зданий, производство некоторых деталей, а также монтажные работы осуществлялись в Азербайджане.
Фундамент Алятской свободной экономической зоны заложен летом этого года. Ожидается, что СЭЗ начнет деятельность с июля 2022 года. Общая площадь экономической зоны составит 850 гектаров.