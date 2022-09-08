Уставный фонд Агентства наземного транспорта Азербайджана составит около 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы "Об обеспечении деятельности Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA)" и “Об обеспечении деятельности Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспо

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы "Об обеспечении деятельности Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA)" и “Об обеспечении деятельности Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий” от 20 июля 2011 года, ”О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Сумгайыт“ от 7 декабря 2015 года и ”О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Гянджа" от 25 января 2016 года .

Как сообщает Report, согласно Указу утвержден устав AYNA.

Его уставный фонд определен в размере 5 642 390 манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.