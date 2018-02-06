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    Урезаны полномочия Министерства Экономики

    Сертификаты для экспорта пищевых продуктов в страны ЕС будет выдавать Агенство по безопасности пищевых продуктов

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/Внесены изменения в «Правила выдачи сертификатов во время экспорта продуктов питания в страны Европейского Союза».

    Как передает Report, об этом говорится в соответствующем решении Кабинета Министров.

    Согласно изменениям, сертификаты для экспорта пищевых продуктов в страны Европейского Союза будет уже выдавать не Минэкономики, а Агенство по безопасности пищевых продуктов.

    Кроме того, согласно поправке в «Положение о правилах по государственному контроль за качеством и безопасностью зерновых продуктов», осуществление государственного контроля за качеством и безопасностью над зерновыми продуктами также будет передано от Министерства Экономики к Агентству.  

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