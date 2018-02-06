Урезаны полномочия Министерства Экономики

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/Внесены изменения в «Правила выдачи сертификатов во время экспорта продуктов питания в страны Европейского Союза».

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем решении Кабинета Министров.

Согласно изменениям, сертификаты для экспорта пищевых продуктов в страны Европейского Союза будет уже выдавать не Минэкономики, а Агенство по безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, согласно поправке в «Положение о правилах по государственному контроль за качеством и безопасностью зерновых продуктов», осуществление государственного контроля за качеством и безопасностью над зерновыми продуктами также будет передано от Министерства Экономики к Агентству.