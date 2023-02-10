Уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны предоставлен земельный участок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"На основании части 3 указа президента Азербайджанской Республики "О создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны" от 22 мая 2020 года номер 1032 указанную в приложенном к настоящему распоряжению плане землеустройства, относящуюся к государственной собственности и составляющую 635,1 гектара часть земельного участка, расположенного на административной территории Гарадагского района города Баку и установленного в качестве территории Алятской свободной экономической зоны, передать уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны c правом бессрочного, безвозмездного и постоянного пользования".

Министерству экономики Азербайджанской Республики и уполномоченной структуре Алятской свободной экономической зоны поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.