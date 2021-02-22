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Участок дороги длиной 6-7 км из Физули в Шушу очищен от мин

Участок дороги длиной 6-7 км из Физули в Шушу очищен от мин "Дорогу победы" (Зефер) из Физули в Шушу планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 15:24
Участок дороги длиной 6-7 км из Физули в Шушу очищен от мин
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"Дорогу победы" (Зефер) из Физули в Шушу планируется ввести в эксплуатацию до конца августа этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

Он отметил, что в Шушу можно добираться по земляной дороге: “6-7-километровый участок дороги в Шушу очищен от мин. В этой части мы обеспечили проезд по дороге, насыпанной гравием. Но около 61 км дороги еще не очищено от мин. По этой причине проводить там работу пока невозможно. Дорога будет соответствовать II техническому классу. Мы также учитываем безопасность людей, работающих на строительстве”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidən Şuşaya çəkilən yolun 6-7 km-lik hissəsi minalardan təmizlənib

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