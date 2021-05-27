Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Планируется организовать поездку в Физули

31 мая министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита турецкий министр ознакомится со строительством международного аэропорта в Физулинском районе.

Ожидается, что в поездке в Физули примет участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщили Report, что планируется организовать поездку в Физули, в рамках которой А.Караисмаилоглу ознакомится с ходом работ на некоторых инфраструктурных объектах в Горадизе.