О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана Планируется организовать поездку в Физули
Инфраструктура
27 мая 2021 г. 11:39
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
0 : 00
0 : 00

31 мая министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита турецкий министр ознакомится со строительством международного аэропорта в Физулинском районе.

Ожидается, что в поездке в Физули примет участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщили Report, что планируется организовать поездку в Физули, в рамках которой А.Караисмаилоглу ознакомится с ходом работ на некоторых инфраструктурных объектах в Горадизе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish minister to visit liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edəcək

Другие новости из категории

В Азербайджане автобусы и метро не будут работать до 28 июня по выходным
В Азербайджане автобусы и метро не будут работать до 28 июня по выходным
26 мая 2021 г. 17:59
В Азербайджане возобновляют пассажироперевозки воздушным транспортом внутри страны
В Азербайджане возобновляют пассажироперевозки воздушным транспортом внутри страны
26 мая 2021 г. 17:39
Электричка Баку-Сумгайыт будет работать 28 мая
Электричка Баку-Сумгайыт будет работать 28 мая
26 мая 2021 г. 16:36
Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз
Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз
26 мая 2021 г. 16:31
Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана Формулы-1
Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
26 мая 2021 г. 16:29
Пробки на таможенном посту Самур будут полностью устранены в ближайшие дни
Пробки на таможенном посту "Самур" будут полностью устранены в ближайшие дни
26 мая 2021 г. 15:23
В Баку временно изменится схема движения 23 маршрутных линий
В Баку временно изменится схема движения 23 маршрутных линий
26 мая 2021 г. 15:13
Автобусы №49 в Баку переходят на BakıKart
Автобусы №49 в Баку переходят на BakıKart
26 мая 2021 г. 12:42
Пассажироперевозки в районы будут осуществляться по специальным правилам
Пассажироперевозки в районы будут осуществляться по специальным правилам
25 мая 2021 г. 17:56
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA
25 мая 2021 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi