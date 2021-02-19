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Турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе

Турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе "После освобождения Карабаха от оккупации в регионе начаты работы по реконструкции и восстановлению".
Инфраструктура
19 февраля 2021 г. 19:23
Турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе

"После освобождения Карабаха от оккупации в регионе начаты работы по реконструкции и восстановлению".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Он отметил, что в этой сфере были подписаны конкретные контракты: "Конечно, наряду с нашими компаниями в проектах задействованы наши турецкие братья. Турецкие компании уже приступили к реализации важных инфраструктурных проектов. Вчера мы встретились с бизнесменами и обсудили шаги, которые предпримем в будущем в наших отношениях. Мы подписали много документов, предусматривающих сотрудничество в различных сферах".

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Версия на азербайджанском языке Türk şirkətləri Qarabağda önəmli infrastruktur layihələrinin icrasına başlayıb

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