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Транзит между Центральной Азией и странами Каспия необходимо активизировать

Транзит между Центральной Азией и странами Каспия необходимо активизировать Использование странами ЦА транзитных возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Карс позволит им диверсифицировать транспортные направления
Инфраструктура
15 августа 2020 г. 18:07
Транзит между Центральной Азией и странами Каспия необходимо активизировать

Использование центральноазиатскими странами транзитных возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Карс позволит им диверсифицировать транспортные направления.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сказал первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов в ходе онлайн-конференции "Каспийский регион в период COVID-19: последствия для политики безопасности и регионального сотрудничества". В мероприятии участвовали руководители и эксперты аналитических центров, представители правительств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и США.

"В свою очередь, для южнокавказских государств территория Центральной Азии может стать своеобразными воротами, обеспечивающими доступ к Китаю и Южной Азии", — добавил эксперт.

По его словам, в результате пандемии коронавируса страны Центральной Азии и Южного Кавказа сталкиваются с одним из худших кризисов современности.

"С учетом этого необходимо ускорить процесс соединения транспортно-логистических узлов между Каспийским регионом и Центральной Азией", — считает Неъматов.

По мнению эксперта, это даст возможность участникам таких коридоров не только активизировать региональную торговлю, но и выйти на новые рынки.

Отметим, что железная дорога Баку — Тбилиси — Карс была построена в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

 

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