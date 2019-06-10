Международные транспортные проекты укрепляют транзитную позицию Азербайджана

Международные транспортные проекты Баку-Тбилиси-Карс, "Север-Юг", "Восток-Запад" укрепляют транзитную позицию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы автомобильного транспорта Хабиб Гасанов на пресс-конференции, посвященной открытию 18-ой Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" (TransCaspian 2019) и 9-ой Международной выставки "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2019), которые пройдут в Баку 11-13 июня.

По его словам, на выставке ожидается участие как частного, так и государственного секторов.

Выставка TransCaspian 2019 – одно из ведущих транспортных событий Каспийского региона, собирающее на своей площадке, как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного транспорта, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

На выставках TransCaspian и Road&Traffic ожидается участие представителей 75 компаний из 10 стран. В этом году на TransCaspian свои новейшие продукты и услуги представят компании из Азербайджана, Беларуси, России, Турции, Украины и ряда других стран. В выставке наряду с коммерческими компаниями будут участвовать и государственные транспортные структуры, такие как ЗАО Азербайджанские железные дороги, Бакинский международный морской торговый порт, Государственная служба автомобильного транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог и пр. Впервые на выставке примет участие министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Участники представят широкий спектр продукции и услуг в области транспорта - новые разработки для тормозных систем железнодорожного транспорта, оборудования для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, скоростных поездов и поездов метрополитена, услуги в сфере судоходства, пассажирские перевозки и перевозки всех типов грузов, проектирование и ремонт эскалаторов и эскалаторных узлов. Впервые в выставке примет участие холдинг БелОМО.