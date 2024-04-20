Средний коридор: луч надежды для торговли в условиях геополитической нестабильности

В то время как мир с тревогой следит за разворачивающимися событиями в Украине и на Ближнем Востоке, а цепочки поставок по всему миру испытывают беспрецедентное давление, один транспортный маршрут тихо позиционирует себя как потенциальный спаситель. Средн

В то время как мир с тревогой следит за разворачивающимися событиями в Украине и на Ближнем Востоке, а цепочки поставок по всему миру испытывают беспрецедентное давление, один транспортный маршрут тихо позиционирует себя как потенциальный спаситель. Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, представляет собой мультимодальную сеть, соединяющую Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Европу через Турцию или Черное море.

Хотя Средний коридор существует уже давно, он получил новый импульс в свете геополитических потрясений последних месяцев. С закрытием традиционных маршрутов через Россию и Украину страны ищут альтернативные пути для своих товаров, а Средний коридор идеально подходит для этой цели. Он предлагает более короткий и безопасный маршрут, чем морские перевозки, и является жизнеспособной альтернативой Северному коридору, который проходит через Россию.

Недавние исследования, проведенные такими организациями, как ЕБРР, ОЭСР и Всемирный банк, выявили ряд преимуществ Среднего коридора. По сравнению с морскими перевозками, Средний коридор может сократить время доставки грузов из Китая в Европу на несколько недель. Хотя традиционно сухопутные маршруты были более дорогими, чем морские, рост цен на топливо и сбои в цепочках поставок сделали Средний коридор более конкурентоспособным. А среди основных преимуществ называется повышенная безопасность: Средний коридор проходит через относительно стабильные страны, что снижает риски, связанные с пиратством, политической нестабильностью и другими факторами.

Однако, как отмечает МВФ, для полной реализации потенциала Среднего коридора необходимо внести ряд улучшений. Для этого предлагается оптимизация процедур при пересечении границ для сокращения задержек, повышение автоматизации за счет оцифровки транспортных документов и гармонизации нормативных требований, разрешений и тарифов в странах Среднего коридора. Улучшение пропускной способности железных дорог, расширение флота на Каспийском море и развитие дорожной сети необходимы для бесперебойного потока грузов по маршруту, считают аналитики МВФ.

Они полагают, что сотрудничество между странами-участницами и благоприятные условия для привлечения частного сектора имеют решающее значение для достижения этих целей, то есть для финансирования необходимых улучшений инфраструктуры и развития коридора.

Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, перспективы Среднего коридора выглядят многообещающе. Уже наблюдается рост объемов перевозок по маршруту, и страны-участницы предпринимают шаги по его дальнейшему развитию. В 2022 году Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали "Дорожную карту" на 2022-2027 годы по ускорению развития Среднего коридора.

Переориентация торговых потоков

Война в Украине, безусловно, стала катализатором для изменений в торговых потоках региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА). Доля КЦА в неуглеводородном экспорте в ЕС, Россию и США значительно выросла, в то время как доля России в экспорте и импорте этих стран заметно снизилась. В частности, только за 2022 год доля КЦА в их в неуглеводородном экспорте выросла на 25%, 22% и 53%, а в неуглеводородном импорте - на 47%, 43% и 27% соответственно.

Одновременно регион наращивает связи с Китаем, увеличивая свою долю в его неуглеводородном экспорте. Эта переориентация торговли частично обусловлена ростом грузоперевозок по Среднему коридору, который стал важным альтернативным маршрутом для торговли между Европой и Азией.

Помимо переориентации торговых потоков, страны КЦА также демонстрируют рост участия в глобальных цепочках добавленной стоимости. За исключением Таджикистана, все страны региона зафиксировали рост доли экспорта, являющегося частью многоэтапного торгового процесса. Особенно, как отмечает МВФ, Азербайджан опережает свои соседей по региону в наращивании участия в глобальных цепочках добавленной стоимости. Это означает, что страна экспортирует больше товаров, которые являются частью многоэтапного производственного процесса, что свидетельствует о более глубокой интеграции в мировую экономику.

Некоторые страны, такие как Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Узбекистан, даже превзошли уровень использования иностранных ресурсов в своем производстве и экспорте, что означает, что они экспортируют больше товаров, чем импортируют для производства экспортной продукции.

Сложившаяся ситуация может иметь долгосрочные геополитические последствия, укрепляя связи региона с другими странами и потенциально изменяя баланс сил в регионе.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, Средний коридор может стать не только жизнеспособным альтернативным маршрутом для торговли между Китаем и Европой, но и играть важную роль в развитии экономики региона Кавказа и Центральной Азии. При правильных инвестициях и политической воле Средний коридор может стать настоящим маяком надежды в эти неспокойные времена.

Средний коридор обладает потенциалом стать важной транспортной артерией, соединяющей Восток и Запад. В условиях геополитической нестабильности и нарушения цепочек поставок он может стать жизнеспособной альтернативой традиционным маршрутам. При условии инвестиций, сотрудничества и внедрения устойчивых практик Средний коридор может не только стимулировать торговлю, но и содействовать развитию и стабильности в регионе.